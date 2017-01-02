Две гигантские кометы на огромной скорости несутся к Земле

Вашингтон, 2 января. Две гигантские кометы несутся к Земле и пройдут вблизи нее уже в этом месяце, сообщает NASA.

Два небесных тела на огромной скорости приближаются к нашей планете. Кометы были обнаружены учеными миссии NEOWISE. Первая получила название C/2016 U1 NEOWISE и была открыта совсем недавно — 21 октября 2016 года. В ближайшей от Земли точке она окажется 14 января при достижении орбиты Меркурия.

Вторая комета под названием 2016WF9, открытая 27 ноября 2016 года, достигнет орбиты Земли 25 февраля. Комета диаметром 1 км пройдет на расстоянии 51 млн километров от Земли.