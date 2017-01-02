ДНР: ВСУ увеличили интенсивность обстрелов перед визитом председателя ОБСЕ

Донецк, 2 января. Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе перед визитом министра иностранных дел Австрии, председателя ОБСЕ Себастьяна Курца, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин обратил внимание на обострение ситуации на линии фронта в Донбассе. По данным военного ведомства, ВСУ 542 раза нарушили режим прекращения огня за сутки. По ДНР было выпущено 210 мин калибром 82 и 120 мм, 23 танковых снаряда, а также 210 боеприпасов из различных типов гранатометов.

«В преддверии визита 3–4 января министра иностранных дел Австрии, председателя ОБСЕ Себастьяна Курца в Мариуполь отмечается увеличение количества обстрелов и вооруженных провокаций на южных рубежах республики», — обратил внимание представитель ДНР.

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