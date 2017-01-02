Дворники и полиция выловили пьяного пловца из Обводного канала в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 января. Сегодня утром около 10-30 прохожие заметили барахтающегося в Обводном канале мужчину. Очевидцы вызвали наряд полиции и спасателей.

Пострадавший пловец находился в состоянии алкогольного опьянения. На помощь утопающему пришли городские дворники. Вместе с петербургскими сотрудниками полиции они вытащили мужчину из Обводного канала с помощью буксировочного троса, прикрепленного к автомобилю. Известно, что мужчину госпитализировали с переохлаждением. Правоохранительные органы Петербурга выясняют обстоятельства инцидента.

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