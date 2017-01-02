Путин назвал выдающимся военачальником скончавшегося маршала Михалкина

Москва, 2 января. Скончавшийся маршал артиллерии Владимир Михалкин был выдающимся военачальником и настоящим патриотом, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер выразил соболезнования в связи с кончиной Михалкина.

«Ушел из жизни выдающийся военачальник, патриот, настоящий защитник Родины, — обратил внимание президент России. — Владимир Михайлович Михалкин с честью прошел нелегкие испытания на фронтах Великой Отечественной войны, а в последующие десятилетия — многое сделал для укрепления наших Вооруженных Сил, развития ракетных войск и артиллерии».

Путин отметил, что скончавшийся маршал артиллерии всегда был верен присяге и долгу, а также достойно служит своему народу.

Ранее стало известно, что Михалкин скончался на 90-м году жизни.