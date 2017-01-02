Ученые рассказали, как начать новую жизнь в Новом году

Москва, 2 января. Психологи дали несколько практических советов для тех, кто с началом Нового года собирается начать новую жизнь.

Первым делом, говорят ученые, необходимо проанализировать свои ошибки, совершенные в прошлом году. При этом нельзя предаваться самобичеванию, а стоит реально посмотреть на вещи, чтобы понять, что именно было сделано неправильно. В этих целях ученые советуют составить список-отчет за год и разобраться с каждой неудачей по отдельности.

Во-вторых, ученые советуют меньше времени проводить за компьютером и найти ему альтернативу, например, прогулки с друзьями, изучение иностранного языка и т.д.

В-третьих, не надо откладывать перемены, если в них есть потребность. При этом нужно отбросить страх и неуверенность. Тогда и послепраздничная депрессия не грозит, уверяют эксперты.

Как ранее сообщала Газета.Ru, в новогодних гуляниях приняли в Москве приняли участие около 3 млн человек.