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Ученые рассказали, как начать новую жизнь в Новом году
Общество

Ученые рассказали, как начать новую жизнь в Новом году

Сегодня 15:53
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Ученые рассказали, как начать новую жизнь в Новом году

Москва, 2 января. Психологи дали несколько практических советов для тех, кто с началом Нового года собирается начать новую жизнь. 

Первым делом, говорят ученые, необходимо проанализировать свои ошибки, совершенные в прошлом году. При этом нельзя предаваться самобичеванию, а стоит реально посмотреть на вещи, чтобы понять, что именно было сделано неправильно. В этих целях ученые советуют составить список-отчет за год и разобраться с каждой неудачей по отдельности. 

Во-вторых, ученые советуют меньше времени проводить за компьютером и найти ему альтернативу, например, прогулки с друзьями, изучение иностранного языка и т.д. 

В-третьих, не надо откладывать перемены, если в них есть потребность. При этом нужно отбросить страх и неуверенность. Тогда и послепраздничная депрессия не грозит, уверяют эксперты. 

Как ранее сообщала Газета.Ru, в новогодних гуляниях приняли в Москве приняли участие около 3 млн человек. 

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