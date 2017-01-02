

Сирия, 2 января. Сирийская армия развернула наступательную операцию на опорные пункты террористов ИГ* в районе авиабазы Т-4. Сотрудники Красного полумесяца установили генераторы для мельницы, которая обеспечит мукой 500 000 человек в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В окрестностях населенного пункта Мейдаани идут бои между боевиками-оппозиционерами и Сирийской арабской армией (САА). Данные о результатах столкновения пока уточняются.

Правительственная армия и союзные ей силы ведут обстрел из среднекалиберного орудия позиций террористов ИГ, укрепившихся в районе лагеря беженцев Ярмук. В результате атаки были нейтрализованы двое исламистов.

Провинция Алеппо

Сотрудники сирийской организации Красный полумесяц установили генераторы для мельницы, которая должна обеспечить мукой 500 000 человек в Алеппо. Так, нуждающиеся жители получат продовольствие.

ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укрепления террористов ИГ, расположенным в окрестностях деревни Дейр Каке в южном направлении от города Аль-Баб. Данные об итогах воздушной атаки пока уточняются.

Турецкая авиация за последние сутки уничтожила 22 боевика ИГ в районе Аль-Баба.

Провинция Хомс

Сирийская армия развернула наступательную операцию на опорные пункты исламистов в восточном направлении от авиабазы Т-4. На данный момент правительственные войска отрезали основные пути поставки провизии террористов ИГ в районе Аршуна.

ВВС Франции нанесли авиаудар по позициям "Исламского государства" в районе города Пальмира.

Провинция Даръа

Продолжаются бои между боевиками Свободной сирийской армией (ССА) и правительственными войсками в районе Тарик аль-Сада. Боевики открыли огонь по позициям САА, правительственные войска в ответ обстреляли укрепления радикалов в предместье Даръа.

Провинция Хама

Ночью сирийская армия открыла ответный огонь по одному из ключевых пунктов управления экстремистов, расположенному возле населенного пункта Мурек. В результате обстрела были ликвидированы несколько боевиков.

Провинция Хасака

Минувшей ночью ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США нанесли серию авиаударов по позициям террористов ИГ в районе Джабаль аль-Маза. Информация о результатах воздушной операции пока уточняется.

Ирак

В окрестностях деревни Дабас, расположенной севернее города Бейджи, в месте дислокации Сил народной мобилизации Ирака прогремел взрыв. Террорист-смертник ИГ привел в действие «пояс шахида», информация о жертвах пока не поступала.