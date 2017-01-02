Путин выразил соболезнования княгине Романовой в связи с кончиной супруга

Москва, 2 января. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования родственникам князя Дмитрия Романова, скончавшегося в Дании.

Российский лидер направил телеграмму со словами соболезнования супруге князя Дмитрий Романова, который скончался в Дании на 91 году жизни. Телеграмма княгине Феодоре Романовой размещена на сайте Кремля. Владимир Путин отметил, что страна всегда будет гордиться выдающимся соотечественником, который «был настоящим патриотом России». Президент подчеркнул, что все эти годы старший из рода Романовых хранил связь с Родиной и внес большой вклад в распространение знаний о русской культуре , отечественной истории и помогал сиротам и инвалидам из России как меценат.

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