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Восемь подозреваемых задержаны после теракта в Стамбуле
Весь мир

Восемь подозреваемых задержаны после теракта в Стамбуле

Сегодня 15:32
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Восемь подозреваемых задержаны после теракта в Стамбуле

Стамбул, 2 января. Восемь человек задержаны полицией Турции по подозрению в причастности к организации теракта в Стамбуле, сообщили источники в правоохранительных органах страны.

Теракт произошел 1 января в одном из клубов Стамбула, где неизвестный открыл огонь по людям. В результате погибли 39 человек, еще 69 — получили ранения.

Как стало известно, турецкая полиция задержала уже восемь подозреваемых, которые могут быть причастны к организации теракта. Ответственность за произошедшее на себя уже взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). В полиции предполагают, что огонь по окружающим вел гражданин Киргизии или Узбекистана.

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Катерина Тимошенская
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