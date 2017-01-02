Сорос рассказал о падении Евросоюза к ногам Путина в 2017 году

Лондон, 2 января. Евросоюз находится на грани краха и может попасть под влияние российского лидера Владимира Путина. Причина кроется в том, что европейцы устали от элит, которые «украли их демократию». Об этом пишет в своем блоге миллиардер Джордж Сорос, передает Daily Express.

Сорос дает Евросоюзу неутешительные прогнозы. В частности, миллиардер считает, что ЕС может уже в 2017 развалиться, а Брюссель попадет под влияние Владимира Путина. Миллиардер полагает, что это произойдет из-за того, что избранные европейские лидеры не оправдали надежд и ожиданий избирателей, и те разочаровались в наличествующих версиях демократии и капитализма, а потому ищут альтернативные модели.

«Проще говоря, многие люди чувствуют, что элиты украли их демократию», — резюмирует Сорос.

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