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ЛНР: шесть бойцов ВСУ дезертировали во время праздников в Донбассе
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    ЛНР: шесть бойцов ВСУ дезертировали во время праздников в Донбассе

    15:12  2 Января 2017
    857

    ЛНР: шесть бойцов ВСУ дезертировали во время праздников в Донбассе

    Луганск, 2 января. Украинское военное командование за минувшие праздничные дни подало в розыск шестерых солдат, самовольно покинувших места службы в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

    Новогодние праздники для ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе сопровождались случаями дезертирства.  Так, по данным представителя силовиков ЛНР Андрея Марочко, за 4 дня празднования — с 30 декабря по 2 января, были объявлены в розыск шесть украинских военнослужащих, оставивших место службы. Силовик отметил, что трое дезертиров покинули 54-ю бригаду, двое ушли из 93-й бригады и один солдат ушел из 14-й бригады ВСУ.

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    Автор: Ирина Селезнева
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