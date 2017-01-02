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Аксенов назвал шествия в честь Бандеры позором Украины на весь мир
Политика

Аксенов назвал шествия в честь Бандеры позором Украины на весь мир

Сегодня 15:14
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Аксенов назвал шествия в честь Бандеры позором Украины на весь мир

Симферополь, 2 января. Шествия на Украине в честь дня рождения лидера организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры позорят страну на весь, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов прокомментировал факельное шествие в Киеве, приуроченное ко дню рождения лидера запрещенной в России ОУН.

«Бандеровщина – это всемирный позор Украины!» — констатировал он.

Глава Крыма убежден, что такие «недобрые традиции» разрушают государственность Украины и уничтожают «международный имидж этой страны», передает газета «Известия».

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Катерина Тимошенская
#сергей аксенов
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