Хлопнул дверью: почему восьмилетний срок Обамы выглядит как неудачная шутка

Не желая мириться с суровой действительностью, президент США Барак Обама намерен унижать и новоизбранного Дональда Трампа, и американцев, которые его выбрали. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи At the end of eight awful years, Obama finishes his malevolent presidential career as a joke (Окончание восьмилетнего президентства Обамы расценивается как неудачная злобная шутка), опубликованной порталом spectator.

«Какое-то время я должен быть спокойным и собранным. Я не имею в виду свои политические действия, а внутреннее состояние. Я должен быть невозмутим. Перед тем, как сделать массу правильных решений, нужно вернуться к гармоничным отношениям со своим центром и обдумать то, что произошло», — такой риторики придерживался Барак Обама на прошлой неделе, перед тем как вылить на американский народ поток агрессии.

И всё из-за того, что избиратели решили избрать на пост главы государства Дональда Трампа. Только поэтому Барак Обама намерен оскорблять и унижать избранного президента на протяжении всех последующих четырех лет, нарушая самым недостойным образом нормы президентского этикета, не говоря уже о том, что такое поведение будет тактической ошибкой, за которую Трамп отплатит со свойственной ему резкостью.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подобные действия Обамы представляют собой уже агонию «даже не хромых уток, а политических трупов». Последние указы нынешней администрации президента США представляют собой сборную солянку из неуместных и мелочных постановлений.

Среди них решение о высылке 35 членов российского дипломатического корпуса из-за их предполагаемого участия в шпионаже для ГРУ и ФСБ. В этот список вошли и предъявленные России обвинения в организации хакерской атаки во время президентских выборов в США, на которых кандидат от демократической партии потерпела поражение с разницей в более чем четыре миллиона голосов.

В ответ на действия США министерство иностранных дел России потребовало высылки американских дипломатов, однако президент Владимир Путин не поддержал это предложение. В ответ он поздравил Обаму с Новым годом и пригласил детей американских дипломатов на празднование Рождества в Кремль. Отсутствие контрмер на действия Белого дома дает надежду на улучшение российско-американских отношений уже при администрации Трампа.

В список последних решений администрации Обамы вошел и отказ от участия в голосовании по резолюции ООН против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Тем самым, США оказали негласную поддержку данной резолюции. Но подобные действия можно расценить как предательство Израиля — давнего союзника США на Ближнем Востоке.

Следует также упомянуть 1,4 миллиона акров земли в штатах Юта и Невада, которые Обама объявил национальным памятником, не учитывая мнения проживающих там людей. В свою очередь генеральный прокурор штата Юта пообещал решить этот вопрос в суде, так что в скором времени может подняться настоящий шквал судебных разбирательств.

Скорее всего, нынешнему президенту США еще удастся удивить мир своими необдуманными действиями, однако вряд ли его решения повлияют на политику страны после того, как в должность вступит Трамп. Тем не менее, такое поведение показывает американцам обоснованность той критики, которая высказывалась в адрес Обамы весь срок пребывания его на посту президента.

Становится очевидно, что администрация Барака Обамы стремится создать как можно больше трудностей для следующего главы американского государства, не гнушаясь ради этого поступаться интересами США и их союзников. Раздосадованный проигрышем демократов на выборах Обама готов принимать необдуманные решения, пока он еще находится на своем посту.

Напомним, ранее «Газета.ру» сообщала, что будущий пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер усомнился, что новые санкции Вашингтона против России являются пропорциональным ответом. Он подчеркнул, что ответ действующей администрации отличается от всех, «что были предприняты в современной истории».