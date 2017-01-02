МИД ФРГ призвал ограничить полномочия Асада в переходный период в Сирии

Берлин, 2 января. Вопрос о политическом будущем президента САР Башара Асада должен обсуждаться на переговорах по Сирии в Астане, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Все стороны сирийского конфликта должны быть готовы идти на компромисс на будущих переговорах в Казахстане, заявил официальный представитель немецкого политического ведомства Мартин Шефер. По словам дипломата, Берлин не исходит из того, что в ходе переговоров станет возможным положить конец конфликту, который длится с 2011 года. Шефер подчеркнул, что участие нынешнего президента САР в переходном периоде страны возможно при серьезном ограничении его полномочий.

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