FAN-TV Лента новостей
МИД ФРГ призвал ограничить полномочия Асада в переходный период в Сирии
Политика

МИД ФРГ призвал ограничить полномочия Асада в переходный период в Сирии

Сегодня 14:54
540

МИД ФРГ призвал ограничить полномочия Асада в переходный период в Сирии

Берлин, 2 января. Вопрос о политическом будущем президента САР Башара Асада должен обсуждаться на переговорах по Сирии в Астане, заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

Все стороны сирийского конфликта должны быть готовы идти на компромисс на будущих переговорах в Казахстане, заявил официальный представитель немецкого политического ведомства Мартин Шефер. По словам дипломата, Берлин не исходит из того, что в ходе переговоров станет возможным положить конец конфликту, который длится с 2011 года. Шефер подчеркнул, что участие нынешнего президента САР в переходном периоде страны возможно при серьезном ограничении его полномочий.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ирина Селезнева
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 2 января 2016 16.30: САА оттесняют ИГИЛ из Хомса, Красный полумесяц и власти спасают от голода жителей Алеппо

Сегодня 16:30
269

Обама и другие: ФАН публикует рейтинг антигероев-2016

Сегодня 16:10
270

Безопаснее точно не станет: почему теракты ИГИЛ в Турции будут продолжаться

Сегодня 14:57
206

Судьба предателя: участника громкой «пьяной атаки» на Донбасс тихо захоронили в Киеве

Сегодня 14:34
2264

Новости Новороссии: в ДНР собирают факты преступлений Киева, ВСУ обстреливают Калиново

Сегодня 12:58
372
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

МИД ФРГ: Переговоры Дамаска с оппозицией должны пройти под эгидой ООН

17:20

Юный житель Подмосковья изрезал собутыльника ножом в новогоднюю ночь

17:19

Боец АТО погиб в пьяной драке в одном из сел Донбасса

17:07

Курды задержали японского журналиста, освещавшего бои против ИГ в Мосуле

17:01

Генсек Госсовета Египта покончил с собой после обвинения в коррупции

16:54

В аэропорту Мюнхена задержан россиянин, разыскиваемый властями Южной Кореи

16:42

Ученые объяснили, чем опасен секс после ссоры

16:39

Сирия новости 2 января 2016 16.30: САА оттесняют ИГИЛ из Хомса, Красный полумесяц и власти спасают от голода жителей Алеппо

16:30

Синоптики предупредили жителей Москвы о резком похолодании

16:29

Сотрудники Росгвардии спасли тонувшего в Обводном канале петербуржца

16:26

Две гигантские кометы на огромной скорости несутся к Земле

16:10

Обама и другие: ФАН публикует рейтинг антигероев-2016

16:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Юный житель Подмосковья изрезал собутыльника ножом в новогоднюю ночь
Читать
Закрыть