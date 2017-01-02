МИД ФРГ признал неудачными попытки выяснить позицию Трампа по Сирии

Берлин, 2 января. Берлин по-прежнему не знает позицию избранного президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам внешней политики, в частности Сирии, заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер.

Шефер был вынужден отметить, что после поездки советников Германии в США Берлин так и не смог прояснить для себя позицию Трампа по вопросам внешней политики, в частности вопросов, касающихся урегулирования ситуации в Сирии.

«Мы этого не знаем даже после тех переговоров, которые представители правительства в последние недели вели в Вашингтоне, — констатировал представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. — У нас еще нет достаточной ясности».

Ранее будущий пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер обратил внимание, что уже в первый день после инаугурации Трамп собирается аннулировать многие акты, принятые администрацией действующего президента США Барака Обамы, пишет газета «Известия».

Выберите главное событие 2016 года!