Тука-тука, кто там? Соцсети высмеяли планы украинского чиновника на Донбасс

Киев, 2 января. Украинские власти «по собственному сценарию» вернут контроль над Донбассом до середины 2018 года. Такое мнение высказал заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Тука поделился с украинскими СМИ оптимистичными ожиданиями насчет Донбасса. Тука выразил уверенность в том, что Донбасс вернется под контроль Киева уже в 2018 году, причем в первой половине года. Тука подчеркнул важность сохранения целостности Украины для получения помощи от США и ЕС.

Впрочем, пользователи соцсетей высмеяли мечты Туки. Заместителю министра разрешили только помечтать об этом, поскольку сами жители Донбасса точно не захотят возвращаться на Украину.

Некоторые посчитали заявление Туки способом привлечь к себе внимание.

Киев не знает как привлечь к себе внимание.Вот и сегодня выступил с заявлением зам министра Украины #Тука что вернет контроль над Донбассом — Ivan Akilin (@55_Shark_55) 2 января 2017 г.

Другие вспомнили о более масштабных планах Туки, о которых он заявлял ранее.

А как же Ростов? Каратель Тука хочет оккупировать весь Донбасс за полтора года https://t.co/8csjX89JnN — oryo berta (@OryoBerta) 2 января 2017 г.

Большинство пользователей соцсетей подобное заявление заставило усомниться в умственных способностях Туки.

@ostro_v Как можно вернуть то что не забирали! Тука идиот и клоун.Перепил на Новый год LOL — Legonavt (@legonavt) 2 января 2017 г.

@bbcccnn Тука -балабол! И прогнозист из него -никакой! — Диакон Никон (@vatavon56) 2 января 2017 г.