Тука-тука, кто там? Соцсети высмеяли планы украинского чиновника на Донбасс

Киев, 2 января. Украинские власти «по собственному сценарию» вернут контроль над Донбассом до середины 2018 года. Такое мнение высказал заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Тука поделился с украинскими СМИ оптимистичными ожиданиями насчет Донбасса. Тука выразил уверенность в том, что Донбасс вернется под контроль Киева уже в 2018 году, причем в первой половине года. Тука подчеркнул важность сохранения целостности Украины для получения помощи от США и ЕС.
Впрочем, пользователи соцсетей высмеяли мечты Туки. Заместителю министра разрешили только помечтать об этом, поскольку сами жители Донбасса точно не захотят возвращаться на Украину.
Некоторые посчитали заявление Туки способом привлечь к себе внимание.
Киев не знает как привлечь к себе внимание.Вот и сегодня выступил с заявлением зам министра Украины #Тука что вернет контроль над Донбассом— Ivan Akilin (@55_Shark_55) 2 января 2017 г.
Другие вспомнили о более масштабных планах Туки, о которых он заявлял ранее.
А как же Ростов? Каратель Тука хочет оккупировать весь Донбасс за полтора года https://t.co/8csjX89JnN— oryo berta (@OryoBerta) 2 января 2017 г.
Большинство пользователей соцсетей подобное заявление заставило усомниться в умственных способностях Туки.
@ostro_v Как можно вернуть то что не забирали! Тука идиот и клоун.Перепил на Новый год LOL— Legonavt (@legonavt) 2 января 2017 г.
@bbcccnn Тука -балабол! И прогнозист из него -никакой!— Диакон Никон (@vatavon56) 2 января 2017 г.
@lifenews_ru Украина не надорвёт себе пупок, пока Донбасс будет возвращать? Тука три года подряд говорит эти мантры.— Natali RF (@RFNatali) 2 января 2017 г.
@newsdaily_ukr тука-тука, кто там? Я сам открою.— Valtz Mann (@Sfinks1706) 2 января 2017 г.