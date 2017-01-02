Штайнмайер: Перемирие в Сирии запустит процесс переговоров Дамаска и оппозиции

Берлин, 2 января. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на то, что перемирие в Сирии позволит запустить процесс политического урегулирования, пишет Rainiche Post.



Глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что предстоящие недели покажут, «получится ли стабилизировать перемирие». По словам высокопоставленного дипломата, сохранение перемирия «является осторожным проблеском надежды для людей в Сирии». В то же время Штайнмайер подчеркнул, что для мира нужно больше, чем просто отсутствие военных действий в стране.

Глава МИД ФРГ выразил надежду на то, что режим тишины между правительственными военными и оппозицией будет устойчивым. Без переговоров по политическому урегулированию, в которых должны принять участие ключевые игроки, «положить конец боям не получится», резюмировал министр.

Выберите главное событие 2016 года!