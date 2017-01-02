Судьба предателя: участника громкой «пьяной атаки» на Донбасс тихо захоронили в Киеве

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Киев, 2 января. На Лукьяновском кладбище Киева похоронили чиновника из Луганской области, который на старости лет решил стать украинцем и погиб на минном поле под поселком Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Леонид Михайлович Проводенко 1963 года рождения всю свою жизнь работал чиновником в Управлении охраны природы в поселке Михайловка в Луганской области. Как рассказывают местные жители, Проводенко активно поддерживал региональные власти в лице Партии регионов, критиковал участников Майдана и подписывал письма с поддержкой Януковича. Однако, когда в Киеве произошел переворот, Леонид Проводенко внезапно прозрел, заговорил по-украински, заплел косичку «козака» и потребовал увольнения с работы всех, кто недостаточно яростно поддерживал Майдан.

За это он был опозорен коллегами, после чего уехал в Киев, но не нашел там ни поддержки, ни работы. В результате завербовался в добровольческий батальон «Донбасс», где стал получать зарплату и пищевое довольствие.

29 декабря 2016 года ВСУ в рамках так называемой «ползучей оккупации» начали атаку позиций республик ДНР и ЛНР. В такой атаке на Светлодарской дуге участвовал и Проводенко. Однако, наступление не было подготовлено – его инициировали пьяные командиры батальона «Донбасс», поэтому большая часть атакующих погибла на собственных минных полях, установленных саперами ВСУ еще летом. Всего в ходе этих боев погибло и получило ранения свыше сотни боевиков батальона, также подорвались на минах или были уничтожены артиллерией несколько БМП и один танк.

Источники ФАН сообщают, что рядом с Проводенко на минном поле оказались еще трое боевиков, при этом все они были только ранены, но командование ВСУ даже не попыталось спасти своих бойцов – боевики лежали на открытом пространстве двое суток и в итоге просто замерзли.

Когда фотографии и видео о позорном разгроме на Светлодарской дуге появились в Сети, в том числе и на страницах ФАН, пропагандисты из министерства информации Украины попытались дезавуировать эту информацию. Однако, доказательств было опубликовано слишком много и сейчас руководство ВСУ признало факт несанкционированной атаки на позиции защитников Донбасса в нарушении Минских соглашений. Вся вина была возложена на погибших солдат и офицеров, так что их можно назвать дважды преданными – сначала на реальном поле боя, потом в СМИ.

Тело бывшего чиновника Управления охраны природы, а потом «козака», было передано военнослужащими ДНР солдатам ВСУ на нейтральной полосе, куда было доставлено волоком на санках. Этот факт, как и фотография с места доставки, возмутил украинских патриотов, которые заявили, что тела погибших надо было возвращать «достойно упакованными». На это в ДНР ответили, что там некому и некогда заниматься упаковкой пьяных боевиков ВСУ.

Проводы Проводенко активно анонсировались киевскими СМИ. Однако, когда сегодня, 2 января 2017 года на Институтской улице в Киеве тело Проводенко было выставлено на всеобщее обозрение, туда пришло всего несколько десятков человек. При этом основную массу из сотни собравшихся составляли солдаты-срочники, которым приказали нести гроб с погибшим и идти в оцеплении, а также два десятка журналистов.