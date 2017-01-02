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Безопаснее точно не станет: почему теракты ИГИЛ в Турции будут продолжаться
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Безопаснее точно не станет: почему теракты ИГИЛ в Турции будут продолжаться

Сегодня 14:57
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Безопасней не станет: почему теракты ИГИЛ в Турции будут продолжаться

Заявление боевиков ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — организация запрещена на территории России — прим. ред.) о причастности к теракту в Стамбуле может соответствовать действительности, так как нападавший действовал по отработанной ранее схеме. И эти атаки будут продолжаться, считает ветеран Службы внешней разведки Российской Федерации, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков.

Специалист подчеркивает, что во время нападения на ночной клуб «Рейна» в Стамбуле боевики террористической организации ИГ использовали ранее хорошо себя зарекомендовавшую тактику: в месте большого скопления людей оказывается человек с автоматом, который расстреливает толпу и пытается скрыться. Похожий сценарий был и во время бойни в Париже в 2015 году.

«Это явный почерк исламских радикалов. Просто курдские сепаратисты для своих атак выбирают в основном военных или полицейские участки, а тут состоятельные люди Стамбула и туристы. Немаловажен и выбранный для атаки объект — ночной клуб, который для исламистов является сосредоточием греха. Кроме этого, сам по себе случай резонансный, он направлен на совершенно незадействованных в политических и военных процессах людей», — поясняет Корольков.

Безопасней не станет: почему теракты ИГИЛ в Турции будут продолжаться

Эксперт также уверен в том, что теперь глупо сетовать на низкий уровень безопасности в Турции, так как страна недавно пережила государственный переворот и среди турецких силовиков могли остаться бывшие сторонники Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают организатором путча.

«Организация безопасности в стране — это действительно сложная работа. И на месте Эрдогана я бы не стал закручивать гайки, иначе совокупность этих мер может привести к тому, что никто не будет ходить по ночным клубам и другим увеселительным заведениям страны. Более того, обеспечение повышенной безопасности весьма и весьма затратное дело даже для страны. Требуется значительное количество профессионалов и высокая оплата, которая бы перекрывала возможные риски. Поэтому такого рода террористические акции могут и скорее всего, будут повторяться», — подчеркнул специалист по кризисным ситуациям.

Что касается российских туристов, то по мнению Королькова, Москве даже не стоит пытаться ограничивать их въезд в Турцию. Все равно никто не прислушается, а сами меры ничего не дадут, кроме новых осложнений во взаимоотношениях с Анкарой.

«А как мы помним, они и так выстраиваются благодаря очень большим усилиям. Было очень тяжело наладить взаимоотношения после сбитого фронтового бомбардировщика Су-24 в сирийском небе, но мы смогли. Далее было убийство чрезвычайного посла России в Турции Андрея Карлова. Кремлю в данном случае лучше ограничиться предупреждениями», — заключил Корольков.

Безопасней не станет: почему теракты ИГИЛ в Турции будут продолжаться

Напомним, нападение на ночной клуб «Рейна» в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним беспорядочную стрельбу. По данным правоохранителей Турции, от рук боевика погибли 39 человек и 69 получили серьезные ранения.

комментарии
Сергей Чемеков
#фетхуллах гюлен #лев корольков
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