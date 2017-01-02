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ЛНР: украинский силовик насмерть сбил женщину
Новороссия

ЛНР: украинский силовик насмерть сбил женщину

Сегодня 14:26
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ЛНР: украинский силовик насмерть сбил женщину

Луганск, 2 января. Военнослужащий ВСУ насмерть сбил идущую по обочине дороги женщину в Попаснянском районе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко обратил внимание, что военнослужащие ВСУ совершили восемь дорожно-транспортных происшествий. По его словам, одно из них привело к гибели женщины.

«По словам очевидцев, военнослужащий ВСУ, предположительно офицер, на личном автотранспорте совершил наезд на женщину, идущую вдоль обочины в населенном пункте Горское Попаснянского района, после чего он скрылся», — обратил внимание представитель представитель народной милиции.

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