Алеппо продолжают разминировать российские саперы: МО РФ опубликовало фото

Алеппо, 2 января. Российские саперы продолжают работу по разминированию восточных кварталов Алеппо в Сирии.

Отечественное оборонное ведомство сообщило, что военные инженеры сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ продолжают разминирование Алеппо. Известно, что в процессе поиска взрывоопасных предметов применяются роботы-саперы. По данным Минобороны РФ, саперы обезвредили свыше 16 тысяч оставленных боевиками в Алеппо бомб и закладок. Российские военные проверяют буквально каждый метр на территории восточных кварталов сирийского города.

Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ шаг за шагом продолжают разминирование восточного #Алеппо https://t.co/bCLDBu3adF pic.twitter.com/JHVOPDiXd6 — Минобороны России (@mod_russia) January 2, 2017

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