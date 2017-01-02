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Руку инопланетянина с тремя пальцами и металлическим ногтем нашли в пещере Перу
Спорт

Руку инопланетянина с тремя пальцами и металлическим ногтем нашли в пещере Перу

Сегодня 14:34
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Руку инопланетянина с тремя пальцами и металлическим ногтем нашли в пещере Перу

Лима, 2 января. Ученые обнаружили в пещере Перу трехпалую руку загадочного существа. Не исключено, что она принадлежит инопланетянину: ранее в этой же пещере была обнаружена фигурка, предположительно, существа с другой планеты. 

Как показал рентген, строение костей существенно отличается от человеческого: ученые насчитали на руке шесть костей с пятью суставами. Кроме того, рентген выявил следы переломов ладони. На одной из костей был обнаружен ноготь с куском необычного металла. 

Следующим этапом исследований должен стать ДНК-анализ, который может привести к удивительным результатам. Ученые напоминают, что ранее в этой же пещере была обнаружена миниатюрная фигурка, которая могла принадлежать инопланетянину, а на территории Перу несколько месяцев назад был откопан череп, который не мог принадлежать ни человеку, ни животному. 

Strange Three-Fingered Alien-Looking Hand Found in Peru - https://t.co/qfzqEm6upV pic.twitter.com/Pftepui6tS

— Mysterious Universe (@mysteriousuniv) 30 декабря 2016 г.

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