Ученые выяснили, как здоровье и долголетие зависят от даты рождения

Вашингтон, 2 января. Дата рождения человека влияет на его здоровье и продолжительность жизни, заявили американские ученые.

Американские ученые решили проверить, влияет ли дата рождения человека на его судьбу. Как оказалось, люди, родившиеся осенью, живут дольше, чем те, кто родился весной. Люди, чей день рожденья приходится на зиму, более склонны к шизофрении, но реже страдают от аллергии или близорукости, в отличии от родившихся летом.

Также было выявлено, что успехе в учебе скорее будут у тех, кто родился в сентябре и октябре, чем у тех, кто в мае и апреле.

Ранее ученые вычислили, в какие месяцы рождается больше всего левшей.