Витцель уехал в Китай, но на прощанье извинился перед «Ювентусом»

Санкт-Петербург, 2 января. Полузащитник «Ювентуса» Аксель Витцель извинился перед проявлявшим к нему интерес «Ювентусом»: футболист принял решение продолжить карьеру не в составе итальянского суперклуба, а в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Прошу меня простить, от такого предложения отказаться я не мог», — приводят слова Витцеля итальянские СМИ.

По данным ТАСС, полузащитник сборной Бельгии будет получать в своем новом клубе 25 миллионов евро в год. Сумма трансфера игрока, которого «Зенит» в 2012 году купил, по неофициальным данным, за 40 миллионов евро, составила 20 миллионов евро.

Как сообщает Газета.Ru, все формальности, связанные с трансфером, уже решены.

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