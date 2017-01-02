Продажи ГАЗель Next стартовали на российском рынке

Москва, 2 января. С начала 2017 года в России и странах СНГ стартовали продажи ГАЗель NEXT — автомобиль может быть использован как маршрутный или личный транспорт.

На Горьковском автомобильном заводе, производящем новое поколение ГАЗель — Next, отмечают, что малотоннажный автомобиль может использоваться как маршрутный транспорт. Известно, что в салоне новой модели смогут разместиться 17 человек. Новая кабина стала более удобной и безопасной для пассажиров — кузов и окна отделаны из оцинкованной стали и АБС пластика.

Такая комбинация позволит максимально изолировать шум в салоне. Модель выпускается с бензиновым и газо-бензиновым, дизельным мотором. Топливный бак рассчитан на 80 литров, что увеличит продолжительность езды на одной заправке.

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