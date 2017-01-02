Взбунтовавшиеся автомобили Land Rover SUV и Jaguar XF отзывают в США

Вашингтон, 2 января. В США отзывают автомобили Land Rover SUV и Jaguar XF из-за внезапного набора скорости во время парковки.

В автомобилях Land Rover SUV и Jaguar XF обнаружены неполадки. Водители пожаловались, что машины без их вмешательства набирают скорость, когда находятся на парковке.

В связи с этим в Соединенных Штатах проводится отзыв автомобилей, так как, по мнению экспертов, этот дефект может наблюдаться в 39 тысяч автомобилей. Однако пока было зафиксировано только семь случаев.

На данный момент ведется проверка, в результате которой специалисты вынесут соответствующий вердикт.

В конце декабря стало известно, что автоконцерн Volkswagen намерен нанять программистов для создания программного обеспечения для автопилота.

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