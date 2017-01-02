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Bloomberg назвал Россию одной из самых привлекательных стран для инвестиций
Экономика

Bloomberg назвал Россию одной из самых привлекательных стран для инвестиций

Сегодня 13:44
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Bloomberg назвал Россию одной из самых привлекательных стран для инвестиций

Москва, 2 января. Зарубежные эксперты назвали рынок России в 2017 году одним из самых популярных для инвесторов, пишет Bloomberg.

Американское агентство  Bloomberg обнародовало список самых привлекательных для инвесторов развивающихся рынков на 2017 год, куда вошел и рынок России.  «Российский рубль  — главная ставка для инвесторов, которые занимают в валютах государств с низкой процентной ставкой и покупают высокодоходные бумаги»,— подчеркивают аналитики западного издания.

По данным швейцарского банка UBS Group AG, возврат от инвестиций в рубль по стратегии carry trade в будущем году будет равен 26%, что является лучшим результатом в сравнении с рынками европейских стран, Африки и Ближнего Востока. В рейтинге привлекательных рынков для инвестиций также названы ЮАР, Мексика, Бразилия, Чили, Индия и Индонезия.

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Ирина Селезнева
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Руку инопланетянина с тремя пальцами и металлическим ногтем нашли в пещере Перу
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