СКР выясняет, как семья из трех человек попала под колеса электрички в Подмосковье
Москва, 2 января. В Подмосковье проводится доследственная проверка после наезда поезда на семью из трех человек, сообщили в следственных органах Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По словам следователей, инцидент произошел в 11 утра. Недалеко от железнодорожной станции Раменское семья из трех человек решила перебежать пути перед близко идущим поездом.
Поезд сбил людей. Мужчина скончался на месте, пятилетний ребенок госпитализирован, а его мать не пострадала.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств трагедии. Проводится доследственная проверка.
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