Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Лавров: РФ рассчитывает на скорый визит представителя США по Украине в Москву
Происшествия
СКР выясняет, как семья из трех человек попала под колеса электрички в Подмосковье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СКР выясняет, как семья из трех человек попала под колеса электрички в Подмосковье

    13:43  2 Января 2017
    235

    СКР выясняет, как семья из трех человек попала под колеса электрички в Подмосковье

    Москва, 2 января. В Подмосковье проводится доследственная проверка после наезда поезда на семью из трех человек, сообщили в следственных органах Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

    По словам следователей, инцидент произошел в 11 утра. Недалеко от железнодорожной станции Раменское семья из трех человек решила перебежать пути перед близко идущим поездом.

    Поезд сбил людей. Мужчина скончался на месте, пятилетний ребенок госпитализирован, а его мать не пострадала.

    На месте инцидента работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств трагедии. Проводится доследственная проверка.

    Ранее сообщалось, что в Петербурге расследуют загадочную смерть двух младенцев.

    Выберите главное событие 2016 года!

    Автор: Катерина Тимошенская
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Лавров поделился впечатлениями от «очень конкретной» беседы Путина и Трампа

        20:24 7 Июля 2017 536
        Читать
        19:52
        Вчера

        Сирия и Украина: Путин раскрыл содержание беседы с Трампом
        19:37
        Вчера

        Пусть с Флоридой сначала разберутся: в Совфеде ответили на требование ПА ОБСЕ «вернуть» Крым
        18:26
        Вчера

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию
        17:29
        Вчера

        Трамп при первой встрече пообещал Путину «позитив»
        16:52
        Вчера

        Штормовое предупреждение вновь объявлено в Москве

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 1291

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        5307

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1439

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2646

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2160
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        Путин и Трамп завершили переговоры на полях саммита G20

        19:31   7 Июля 2017
        438
        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26   7 Июля 2017
        1290
        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        Трамп: Для меня честь встретиться с Путиным

        17:41   7 Июля 2017
        709
        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        Встреча Путина и Трампа началась на полях саммита G20 в Гамбурге

        17:11   7 Июля 2017
        927