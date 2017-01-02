СКР выясняет, как семья из трех человек попала под колеса электрички в Подмосковье

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Москва, 2 января. В Подмосковье проводится доследственная проверка после наезда поезда на семью из трех человек, сообщили в следственных органах Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По словам следователей, инцидент произошел в 11 утра. Недалеко от железнодорожной станции Раменское семья из трех человек решила перебежать пути перед близко идущим поездом.

Поезд сбил людей. Мужчина скончался на месте, пятилетний ребенок госпитализирован, а его мать не пострадала.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств трагедии. Проводится доследственная проверка.

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