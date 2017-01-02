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В Киеве обещают взять под контроль Донбасс до середины 2018 года
Украина

В Киеве обещают взять под контроль Донбасс до середины 2018 года

Сегодня 13:32
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В Киеве обещают взять под контроль Донбасс до середины 2018 года

Киев, 2 января. Украинские власти вернут под свой контроль Донбасс до середины 2018 года, считает замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Представитель украинского министерства по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука сделал оптимистичный прогноз относительно возвращения Донбасса под контроль Киеву. «Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года», — написал замминистра в своем блоге на сайте украинского издания «Новое время».

В то же время, Тука подчеркнул важность сохранения для Украины поддержки США и ЕС. Он уверен, что украинским властям удастся вернуть неподконтрольные территории ДНР и ЛНР по собственному «сценарию возвращения оккупированных территорий».

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Ирина Селезнева
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