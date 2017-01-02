Детей высланных из США дипломатов РФ пригласили на елку в Кремль

Москва, 2 января. Дети российских дипломатов, высланных из США, смогут посетить новогодние представления в Государственном Кремлевском дворце.

Соответствующее приглашение дети получили от управделами президента России Александра Колпакова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Колпакову Елену Крылову. Накануне семьи российских дипломатов вернулись в Москву.

«Командир воздушного судна во время полета пригласил детей российских дипломатов от имени президента РФ на Кремлевскую елку в любое удобное время», — пояснила Крылова.

Как сообщала Газета.Ru, российских дипломатов и их семьи доставил в Москву самолет специального летного отряда «Россия».

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