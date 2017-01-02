Шестилетний мальчик зверски убит в лесу под Иркутском

Иркутск, 2 января. Тело шестилетнего мальчика было найдено в лесу в Иркутской области, силовики расследуют убийство ребенка.

Накануне в Иркутской области произошло убийство шестилетнего ребенка, тело которого было найдено в лесу. По данным местных силовиков, 29-летняя мать отправилась на прогулку со своим сыном, однако домой вернулась уже без малыша. Пока неизвестно, что произошло во время прогулки — ребенка объявили в розыск, а женщина была помещена в клинику из-за расстройства психики. Тело мальчика было найдено поздним вечером с характерными для насильственной смерти следами. Правоохранительные органы расследуют убийство, инициировано уголовное делопроизводство, пишут «Народные новости».

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