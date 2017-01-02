Число жертв теракта в Багдаде возросло до 32 челвоек

Багдад, 2 января. Жертвами теракта, прогремевшего в Багдаде, стали минимум 32 человека, сообщили источники в правоохранительных органах Ирака.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр. Предполагается, что взрыв организовал террорист-смертник.

По последним данным, жертвами этого теракта уже стали 32 человека. На месте трагедии продолжают работать сотрудники полиции и врачи.

Стоит отметить, что это уже второй взрыв в иракской столице за последние три дня. Багдад сотрясали теракты и в декабре прошлого года. Так, 24 декабря взрыв прогремел на рынке в городе Рамади к западу от Багдада. В инциденте погибли по меньшей мере семь человек, передает газета «Известия».

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