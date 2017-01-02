Тело погибшей при теракте в Стамбуле россиянки доставят в Азербайджан

Санкт-Петербург, 2 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, тело Нурины Г., погибшей при теракте в ночном клубе Стамбула, будет доставлено в Азербайджан по желанию ее родных. Родственники погибшей уже обратились с соответствующей просьбой в посольство России в Турции.

Это решение было принято на том основании, что все родственники девушки живут в соседней с Россией стране, они хотят, чтобы Нурина была похоронена на родной земле.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД РФ подтвердил информацию о том, что во время новогоднего теракта в Стамбуле погибла гражданка России. Всего от рук террориста погибли 39 человек.

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