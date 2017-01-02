Пушилин: ДНР получила 75 тысяч тонн помощи от гуманитарных организаций

Донецк, 2 января. Донецкая народная республика в 2016 году получила свыше 75 тысяч тонн помощи от гуманитарных организаций, заявил уполномоченный представитель ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Пушилин рассказал об объеме помощи гуманитарных организаций для ДНР в прошедшем году.

«Объем гуманитарной помощи, поставленной за 2016 год международными гуманитарными организациями, составил более 75 000 тонн, — констатировал представитель республики. — Эта цифра еще не точная, отчеты о своей деятельности подали еще не все организации».

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