Боевики ИГ подожгли нефтяные скважины у Мосула

Мосул, 2 января. Посол Ирака в Египте Хабиб Мухаммад Ас-Садр рассказал в эфире канала «Аль-Хайат Аль-Йаум» о том, какие методы используют боевики ИГ при ведении боевых действий в Мосуле.

Подрыв и разрушение по-прежнему остаются основными методами боевиков ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация запрещена в РФ), заявил в прямом эфире египетского телеканала посол Ирака Хабиб Мухаммад Ас-Садр. Он напомнил, что ранее террористы ИГ взорвали гробницу пророка Юнуса, а в воскресенье 1 января боевики подожгли ряд нефтяных скважин в южной части Мосула.

Иракский дипломат отметил, что силам правительственной армии удалось вовремя потушить часть из них, что позволило избежать обширного пожара и многочисленных жертв. Как сообщала ранее Газета.Ru, сегодня президент Франции Франсуа Олланд прибыл в Ирак, чтобы встретиться с военными, ведущими борьбу с террористами ИГ.

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