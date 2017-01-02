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Стало известно имя россиянки, погибшей при теракте в Стамбуле
Общество

Стало известно имя россиянки, погибшей при теракте в Стамбуле

Сегодня 13:08
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Стало известно имя россиянки, погибшей при теракте в Стамбуле

Санкт-Петербург, 2 января. Федеральному агентству новостей стало известно имя гражданки России, которая погибла в ночном клубе Стамбула в результате террористической атаки.

Нурина Г. встречала Новый год в ночном клубе Reina в Стамбуле. И хотя у девушки были себе документы, ее гражданство удалось установить не сразу, так как родилась она в Азербайджане.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД подтвердил информацию о том, что во время новогоднего теракта в Стамбуле погибла гражданка России. Общее количество погибших — 39 человек, в том числе 25 иностранцев. 38 тел уже опознаны.

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