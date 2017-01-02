Путин поздравил балетмейстера Григоровича с юбилеем

Москва, 2 января. Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем известного хореографа Юрия Григоровича, отметив, что его работа вошла в «незабываемые страницы истории Большого театра».

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму выдающемуся деятелю русского балета — Юрию Григоровичу, которому сегодня исполняется 90 лет. На сайте Кремля опубликован текст поздравления, где отмечается неповторимое мастерство хореографа. По мнению президента, Григоровичу удалось вписать «незабываемые страницы в историю Большого театра». Напомним, что с 1995 года Юрий Григорович работает в качестве главного балетмейстера одного из лучших российских театров.

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