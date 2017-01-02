Ученых поразила рука с тремя пальцами загадочного хозяина пещеры в Перу

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Лима, 2 января. В одной из пещер Перу ученые обнаружили руку с тремя пальцами. По предварительным оценкам, она принадлежит существу, ранее неизвестному науке.

Ученые не могут определить существо, которому принадлежала загадочная рука с тремя пальцами. Шокирующая находка была сделана в одной из перуанских пещер. Эксперты добавляют, что несколько месяцев назад им уже удалось найти на этой территории голову инопланетянина. Они предположили, что он и мог быть хозяином конечности.

Также в пещере была найдена миниатюрная фигурка пришельца. В настоящий момент она находится в лаборатории на исследовании.

Специалисты отметили, что найденная рука существенно отличается от человеческой. Они насчитали шесть костей вместе с пятью суставами. Кроме того, на одном из пальцев они обнаружили ноготь с куском необычного металла.

Ранее специалисты РАН, НГУ и МФТИ обнаружили исчезновение пяти процентов темной материи из Вселенной.