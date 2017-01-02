Появилось фото предполагаемого боевика ИГ, расстрелявшего людей в ночном клубе в Стамбуле

Стамбул, 2 января. Турецкая полиция продолжает расследование теракта, который произошел в Стамбуле в новогоднюю ночь в клубе Reina. Силовики не исключают, что атаковавшим толпу мог быть выходец из Центральной Азии, связанный с ИГИЛ.

Антитеррористическое подразделение турецкой полиции обнародовало фото подозреваемого в убийстве 39 человек в стамбульском ночном клубе. Снимок плохого качества взят с камер наблюдения. В соцсетях также появились фото предполагаемого подозреваемого, однако полиция пока не подтвердила достоверность снимков.

Отметим, что турецкие силовики не исключают причастность к атаке пособника ИГИЛ (организация запрещена в России как террористическая), который может быть выходцем из Узбекистана или Кыргызстана. Как сообщала ранее Газета.Ru, группировка ИГ взяла на себя ответственность за совершение теракта в Reina.

Première image du principal suspect de l'attaque dans la boîte de nuit #Reina à #Istanbul. pic.twitter.com/NRhppgMiqL — The Duke of Brittany (@DukeOfBrittany) January 1, 2017

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