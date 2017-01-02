Вертолетчики авиаполка ЮВО проведут более 30 учений в 2017 году

Ростов-на-Дону, 2 января. Более 30 учений проведут вертолетчики авиаполка Южного военного округа в наступившем году, сообщили в пресс-службе округа.

Экипажи вертолетов авиационного полка ЮВО базируется в Краснодарском крае. В этом году учения его военнослужащих пройдут в Ростовской области, Ставропольском крае, а также на Северном Кавказе.

«В 2017 году возрастет интенсивность летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, — рассказали представители пресс-службы. — Как правило, все они будут проведены в горной местности, ночью, в сложных метеорологических условиях».

Уже известно, что в учениях также будут задействованы многоцелевые всепогодные боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», а также ударные вертолеты Ми-24П и Ми-35 «Крокодил».

Ранее сообщалось, что морская авиация Военно-морского флота России в 2017 году получит около 100 новых летательных аппаратов.