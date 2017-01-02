Новости Новороссии: в ДНР собирают факты преступлений Киева, ВСУ обстреливают Калиново

Новороссия, 2 января. За минувшие сутки украинские солдаты шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих Народной милиции ЛНР. Специальная комиссия Донецкой народной республики собрала более 1000 фактов преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии против мирного населения Донбасса. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ обстреливают ЛНР

За минувшие сутки украинские силовики не менее шести раз открывали огонь по позициям армии ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Так, Народная милиция отмечает, что трижды из Новозвановки был обстрелян район села Калиново. Украинские военнослужащие использовали тяжелые артиллерийские установки 152-мм калибра, штатное вооружение боевых машин пехоты и автоматические станковые гранатометы. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Днем из Станицы Луганской аналогичным образом был обстрелян район памятника князю Игорю — благо пострадавших нет. В село Желтое ВСУ отправляли снаряды 82-миллиметровых минометов. Обстрел велся с направления Лобачево. Данных о повреждениях нет.

Напомним, ранее участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Ранее силовики ВСУ не раз шли на нарушение условий перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены от линии разграничения в соответствии с минскими соглашениями.

В ДНР собирают факты преступлений ВСУ против гражданских

Специальная комиссия ДНР по фиксации и сбору доказательств военных преступлений Киева в Донбассе сформировала 1084 дела по фактам гибели, получения серьезных ранений и незаконного удержания гражданского населения украинскими силовиками. Об этом рассказала и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Так, сотрудники спецкомиссии сформировали 345 дел по погибшим взрослым и 13 случаев по погибшим детям. Кроме этого, представители Донецкой народной республики составили 720 дел, связанных с серьезными травмами и ранениями мирного населения в результате воплощения в жизнь агрессивной политики Киева. Никонорова также отметила, что это практически все факты военных преступлений ВСУ за 2014 и 2015 годы. В настоящее время проводится серьезная работа по проверке и оформлению данных материалов.

Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений Киева в Донбассе была создана 30 мая 2016 года. Орган занимается документированием фактов преступлений ВСУ против человечности. Все собранные данные планируется использовать в международных судебных инстанциях.

В спортшколы ДНР возвращаются воспитанники

В настоящее время более 22 тысяч человек занимаются в детско-юношеских спортивных школах ДНР, что практически в два раза превышает показатели 2015 года, сообщил заместитель главы министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

«У нас очень активно развивается спорт, и на сегодня в детско-юношеских спортивных школах Республики занимается более 22 тысяч человек», — подчеркнул он.

Как отметил чиновник, очень большой популярностью у молодежи Донбасса пользуются секции по футболу, боксу, легкой атлетике, баскетболу, спортивной борьбе и волейболу.