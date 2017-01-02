Более 20 человек погибли в крупном ДТП в Таиланде

Бангкок, 2 января. 23 человека погибли при столкновении пикапа и микроавтобуса в Таиланде, сообщили источники в правоохранительных органах страны.

Как рассказали очевидцы трагедии, микроавтобус, в котором находились 13 человек, на полном ходу врезался в пикап, в котором также были люди. После столкновения автомобили моментально вспыхнули, и никому не удалось спастись. По предварительным оценкам полиции, погибли 23 человека. Обстоятельства инцидента уточняются.

В конце декабря в Таиланде успешно прооперировали россиянку, которая пострадала в ДТП с туристическим микроавтобусом. После аварии у нее был диагностирован разрыв печени, передает газета «Известия».