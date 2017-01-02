ИГИЛ готовит теракты в Великобритании с использованием химоружия

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Лондон, 2 января. Боевики ИГИЛ* готовят теракты в Великобритании с использованием химоружия, заявил замглавы британского МИД по делам безопасности Бен Уоллес, пишет The Sunday Times.

Представитель британского внешнеполитического ведомства Бен Уоллес призвал сограждан быть бдительными, поскольку, по данным разведки, ИГ* (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ) готовит атаки с применением химоружия. Дипломат отметил, что террористы располагают биологическим оружием и могут применить горчичный газ. Уоллес добавил, что порядка 300 человек вернулись в Великобританию после прохождения подготовки в Сирии и Ираке и могут быть причастны к организации терактов.

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* Организация запрещена на территории РФ.