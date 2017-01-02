Электричка сбила семью с пятилетним ребенком в Подмосковье

Москва, 2 января. Электричка сбила семью с пятилетним ребенком в Раменском районе Подмосковья, сообщили представители управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Трагедия произошла утром 2 января. Мужчина с супругой и пятилетним ребенком решили перебежать железнодорожные пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом. Однако семья неверно рассчитала временной запас: поезд сбил людей.

«Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами», — констатировали источники.

Накануне сообщалось, что в Минске на МКАД легковой автомобиль с пятью пассажирами врезался в фонарный столб.

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