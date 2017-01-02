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Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Багдаде, погибли не менее 10 человек
Происшествия

Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Багдаде, погибли не менее 10 человек

Сегодня 12:15
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Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в Багдаде, погибли не менее 10 человек

Багдад, 2 января. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в пригороде столицы Ирака, в результате инцидента погибли не менее 10 человек, еще 35 получили ранения, передает Reuters.

Сегодня в пригороде Багдада на площади в районе Мадинат-эс-Садр произошел взрыв. По данным агентства Reuters, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 10 человек, еще 35 госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.

Как ранее сообщала Газета.Ru, совершенные накануне в центре Багдада теракты, был организованы пособниками ИГ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России). Напомним, что в них погибло 28 мирных жителей, более 50 были ранены. 

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Ирина Селезнева
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