Легенда московского «Динамо» Виктор Царев скончался на 86-м году жизни

Москва, 2 января. Московское «Динамо» сообщило о смерти легендарного защитника Виктора Царева.

Царев, один из лучших защитников в истории клуба, умер утром 2 января на 86-м году жизни. В составе команды он четырежды выигрывал чемпионаты Советского Союза, а в 1960 году стал соавтором главного достижения в истории сборных СССР и России: стал чемпионом Европы.

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв - один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 2, 2017

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