Полиция задержала сирийца, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Антальи

Анталья, 2 января. В турецком аэропорту в Анталье мужчина сирийского происхождения при прохождении досмотра пригрозил взорвать бомбу, передает CNN Turk.

Сегодня в аэропорту курортной Антальи произошел инцидент — полиция задержала сирийца, прокричавшего при досмотре, что у него есть бомба и он может активировать ее в любой момент. По словам очевидцев, мужчину задержали местные силовики, когда он передавал свой багаж для досмотра.

В настоящий момент задержанный допрашивается в полицейском участке. Как сообщала ранее Газета.Ru, в ночь на 1 января в Стамбуле в клубе Reina произошел теракт — неизвестный расстрелял толпу празднующих Новый год посетителей, 39 человек погибли на месте.

Выберите главное событие 2016 года!