WhatsApp откажется от миллионов пользователей ради новых возможностей

Москва, 2 января. Популярный мессенджер WhatsApp не будет работать на некоторых устаревших устройствах, в частности BlackBerry, Apple и Android-смартфоны.

Приложение станет недоступно для пользователей устаревших смартфонов. Таким образом, без WhatsApp останутся хозяева устройств на Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7 и смартфонов Apple с версиями, которые были выпущены раньше iOS 6.

В компании обратили внимание, что это решение далось им нелегко.

«В то время как некоторые мобильные устройства остаются частью нашей жизни, они не могут поддерживать ряд возможностей, которые мы намерены запустить в ближайшее время», — пояснили представители WhatsApp.

Ранее в WhatsApp появилась функция видеозвонков, передает газета «Известия».