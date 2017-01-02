Сирия, 2 января. ВВС Турции и ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укреплениям террористов ИГ*, расположенным на окраинах города Аль-Баб. Войска Ирака освободили три района в северной части города Мосул. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В районе Вади-Барада продолжаются ожесточенные бои между отрядами «Хезболлы» и боевиками Свободной сирийской армии (ССА). Оппозиционные источники сообщают, что в результате столкновений погибли около 20 солдат ливанской шиитской организации.

Радикалы запрещенной на территории России террористической организации «Джейш аль-Ислам» атаковали позиции сирийской армии в предместье Дамаска. В ходе боестолкновений радикалы захватили авиационную базу, расположенную в районе Восточной Гуты.

Провинция Латакия

Артиллерийские подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в окрестностях города Латакия. В результате обстрела были уничтожены 7 террористов.

Провинция Алеппо

ВВС Турции и ВКС РФ нанесли серию авиаударов по укреплениям террористов ИГ*, расположенным на окраинах города Аль-Баб. В результате воздушной операции были уничтожены 22 исламиста.

Провинция Хомс

В окрестностях города Пальмира в провинции Хомс продолжаются столкновения между сирийской армией и боевиками «Исламского государства». На данный момент идут бои за контроль над территорией в районе авиабазы Т-4.

Провинция Дейр эз-Зор

К базе 137 дивизии правительственных войск, расположенной в предместье Дейр эз-Зора, прибыло подкрепление. Военные источники сообщают, что 10 вертолетов сирийской армии доставили солдат и амуницию на территорию САА.

Провинция Даръа

В западной части провинции идут бои между сирийской армией и террористами ИГ. Бойцы САА обстреляли укрепления исламистов, расположенные в окрестностях города Даръа. Информация о результатах обстрела пока уточняется.

Провинция Идлиб

ВВС международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, ликвидировали нескольких террористов группировки «Джабхат Фатах аш-Шам»*** в провинции Идлиб. Удар был нанесен по конвою исламистов, обнаруженному в окрестностях города Сармада у турецкой границы. В результате воздушной операции был уничтожен полевой командир организации Абу Омар аль-Туркестани, также нейтрализованы трое его охранников.

Провинция Ракка

Террористы ИГ заминировали территорию в северной части провинции Ракка. Курдские отряды народной самообороны YPG развернули наступление на позиции исламистов, укрепившихся в предместье Ракки. В результате подрыва минных устройств погибли 10 курдских бойцов.

Ирак

Иракская армия в рамках второй фазы наступательной операции по освобождению второго по величине города в стране, оккупированного террористами ИГ, атаковала позиции исламистов в предместье Мосула. По данным военных источников, войска Ирака освободили три района в северной части города Мосул.