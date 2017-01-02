Земляне увидят метеоритный дождь в ночь на 4 января

Москва, 2 января. Ночью с 3 на 4 января жители Земли смогут наблюдать метеоритный дождь, сообщили астрономы.

По словам специалистов, ночью с 3 на 4 января наша планета пересечется с метеоритным потоком Квадрантиды. Это позволит жителям Земли наблюдать такое удивительное небесное явление как метеоритный дождь.

Эксперты пояснили, что он происходит каждый год, в период примерно с конца декабря до средины января. Они отметили, что опасности для землян этот процесс не представляет, так как большинство метеоритов сгорают в атмосфере.

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