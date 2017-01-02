Ученые назвали месяц, когда рождаются долгожители

Вашингтон, 2 января. Группа американских исследователей пришли к выводу, что месяц рождения оказывает большое влияние на здоровье и срок жизни человека.

Западные социологи полагают, что месяц рождения человека влияет на продолжительность его жизни. Так, люди, которые родились осенью, в большинстве случаев доживают до старости, а те, кто родился весной, могут уйти из жизни раньше. По словам исследователей, люди, родившиеся зимой, более склонны к отклонениям в психике, однако намного реже страдают от аллергических болезней или болезней, связанных с органами зрения. Социологи также отмечают, что люди, которые родились под конец учебного года, менее успешны в образовании. «Сентябрьским» детям в этом плане гораздо легче, поскольку они более обучаемы.

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